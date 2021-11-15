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20:32 15.11.2021

Денисова надеется встретиться с Саакашвили во вторник

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Денисова надеется встретиться с Саакашвили во вторник

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила надежду, что лично проверит соблюдение прав председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили во вторник во время посещения его в медицинском учреждении пенитенциарного учреждения №18 в Грузии, сообщается в Телеграм-канале Офиса омбудсмена.

"На данный момент разрешение или отказ в посещении от Министерства юстиции Грузии мною не получено", - отметила Денисова во вторник.

Как отмечается в сообщении, омбудсмен провела встречу с адвокатами, представляющими интересы Саакашвили, и обсудила с ними соблюдение прав их подзащитного на личную безопасность, защиту от пыток, медицинскую помощь, а также процессуальные права Саакашвили во время судебного заседания 15 ноября.

"Только что появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур", - проинформировала Денисова.

 

Теги: #саакашвили #денисова
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