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20:25 15.11.2021

Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

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Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

В субботу, 13 ноября, в Украине впервые за последние дни снизилось количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Впервые за последние три месяца количество людей, выписанных из больниц, больше, чем количество госпитализированных", - добавил Зеленский в видеообращении, распространенном в соцсети Facebook в понедельник.

По словам президента, также наблюдается уменьшение случаев коронавирусной болезни за неделю на 6%.

"Мы прошли пик этой волны заболеваемости, и медицинская система начинает дышать легче. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим", - сказал он.

Зеленский отметил, что это является результатом работы медиков и граждан, которые совместно сделали на прошлой неделе более 1,6 млн. прививок от СОVID-19.

 

 

Теги: #коронавирус #заболеваемость #пик
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