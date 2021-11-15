Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

В субботу, 13 ноября, в Украине впервые за последние дни снизилось количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Впервые за последние три месяца количество людей, выписанных из больниц, больше, чем количество госпитализированных", - добавил Зеленский в видеообращении, распространенном в соцсети Facebook в понедельник.

По словам президента, также наблюдается уменьшение случаев коронавирусной болезни за неделю на 6%.

"Мы прошли пик этой волны заболеваемости, и медицинская система начинает дышать легче. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим", - сказал он.

Зеленский отметил, что это является результатом работы медиков и граждан, которые совместно сделали на прошлой неделе более 1,6 млн. прививок от СОVID-19.