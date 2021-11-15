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20:13 15.11.2021

Рада может рассмотреть вопрос об отставке Ткаченко с должности министра культуры уже на текущей пленарной неделе - Корниенко

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Рада может рассмотреть вопрос об отставке Ткаченко с должности министра культуры уже на текущей пленарной неделе - Корниенко

Верховная Рада может на текущей пленарной неделе рассмотреть вопрос об отставке Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины, считает первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

"Если есть заявление и будет комитет, то этот вопрос может быть рассмотрен (вопрос на этой неделе - ИФ) в зале, теоретически", - сказал Корниенко журналистам в понедельник вечером, отвечая на вопрос корреспондента агентства Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он отметил, что пока в Раде не обсуждались возможные кандидатуры на эту должность вместо Ткаченко. При этом само решение министра подать в отставку первый вице-спикер назвал неожиданностью.

Как сообщалось, 11 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра.

Теги: #ткаченко #отставка
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