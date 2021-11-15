Главы МИД ФРГ и Франции сожалеют, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата" - заявление

Главы МИД ФРГ и Франции сожалеют, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата", говорится в заявлении министров двух стран.

"Мы остаемся приверженными решению конфликта на основе минских соглашений. Мы сожалеем, что Россия вновь отказалась от встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел", - сказано в заявлении, обнародованном по итогам встречи министров с украинским коллегой, встреча прошла в понедельник в Брюсселе.