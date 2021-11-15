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20:04 15.11.2021

Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

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Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

Каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – то есть через приложение "Дия". За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны", - сказал Зеленский в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook в понедельник.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. грн. и столько же в начале 2022 года.

Зеленский уточнил, что граждане, у которых нет смартфона и приложения "Дия", в первую очередь пожилые люди, также смогут получить 1 тыс. грн. Альтернативные методы получения будут обнародованы в ближайшее время.

Согласно данным Минздрава, на 15 ноября две дозы от COVID-19 получили 8,722 млн украинцев, как минимум одну дозу – 12,229 млн.

 

Теги: #вакцинация #выплаты
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