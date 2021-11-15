События

19:42 15.11.2021

Очередной судебный процесс против Саакашвили состоится 16 ноября - адвокат

1 мин читать
Очередной судебный процесс против Саакашвили состоится 16 ноября - адвокат

В Тбилисском городском суде во вторник, 16 ноября состоится процесс по возбужденному уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии бывшим президентом Михеилом Саакашвили, сообщил адвокат экс-президента Бека Басилая.

"Обвинение Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении границы было предъявлено прокуратурой почти месяц назад и только сейчас назначен судебный процесс, который служит властям лишь в пропагандистских целям", - сказал адвокат журналистам в понедельник.

Он не исключил, что на процессе во вторник в суде Саакашвили не будет, как и на процессах против него 10 и 15 ноября.

"Для властей важно, чтобы Михеил Саакашвили был полностью изолирован в тюремной больнице, чтобы у общества не было возможности не только видеть, но и слышать его", - сказал Басилая.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Тбилиси (район Глдани). Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:32 15.11.2021
Денисова надеется встретиться с Саакашвили во вторник

Денисова надеется встретиться с Саакашвили во вторник

15:52 15.11.2021
Дело экс-судьи Чауса передано в суд

Дело экс-судьи Чауса передано в суд

11:12 15.11.2021
Денисова прибыла в Грузию, чтобы навестить Саакашвили

Денисова прибыла в Грузию, чтобы навестить Саакашвили

09:39 15.11.2021
Суд над Саакашвили вновь состоится без его присутствия

Суд над Саакашвили вновь состоится без его присутствия

14:08 14.11.2021
Адвокат Саакашвили опасается карантина в его тюремной больнице

Адвокат Саакашвили опасается карантина в его тюремной больнице

22:36 13.11.2021
Саакашвили не может встать с кровати и ему трудно говорить, заявил личный врач экс-президента Грузии

Саакашвили не может встать с кровати и ему трудно говорить, заявил личный врач экс-президента Грузии

21:52 13.11.2021
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль

Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль

13:17 13.11.2021
Католикос-патриарх Грузии Илия Второй встретился с матерью Саакашвили

Католикос-патриарх Грузии Илия Второй встретился с матерью Саакашвили

17:44 12.11.2021
Состояние здоровья Саакашвили очень плохое

Состояние здоровья Саакашвили очень плохое

13:00 12.11.2021
"Батькивщина" призывает вернуть Саакашвили в Украину – заявление партии

"Батькивщина" призывает вернуть Саакашвили в Украину – заявление партии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

Главы МИД ФРГ и Франции сожалеют, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата" - заявление

Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

Франция и Германия заявили о тяжелых последствиях для РФ в случае широкомасштабной операции против Украины

Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Украины и председатель Евросовета обсудили ситуацию с безопасностью, договорились координировать действия

Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID

Рада может рассмотреть вопрос об отставке Ткаченко с должности министра культуры уже на текущей пленарной неделе - Корниенко

Главы МИД ФРГ и Франции сожалеют, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата" - заявление

Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

Франция и Германия заявили о тяжелых последствиях для РФ в случае широкомасштабной операции против Украины

"Слуга народа" инициировала исключение нардепа Дмитрука из состава фракции

NASA рассмотрит ракеты частных компаний для доставки астронавтов на Луну

В Брюсселе обсудили подготовку предстоящего саммита Восточного партнерства – Боррель

Зеленский присвоил пятому катеру типа "Island" имя прапорщика Вячеслава Кубрака – указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА