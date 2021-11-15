Очередной судебный процесс против Саакашвили состоится 16 ноября - адвокат

В Тбилисском городском суде во вторник, 16 ноября состоится процесс по возбужденному уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии бывшим президентом Михеилом Саакашвили, сообщил адвокат экс-президента Бека Басилая.

"Обвинение Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении границы было предъявлено прокуратурой почти месяц назад и только сейчас назначен судебный процесс, который служит властям лишь в пропагандистских целям", - сказал адвокат журналистам в понедельник.

Он не исключил, что на процессе во вторник в суде Саакашвили не будет, как и на процессах против него 10 и 15 ноября.

"Для властей важно, чтобы Михеил Саакашвили был полностью изолирован в тюремной больнице, чтобы у общества не было возможности не только видеть, но и слышать его", - сказал Басилая.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Тбилиси (район Глдани). Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.