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19:14 15.11.2021

Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками ответ на случай осложнения ситуации на границах Украины

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Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками ответ на случай осложнения ситуации на границах Украины

США и их союзники в Европе обсуждают возможные ответы на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины, сообщает в понедельник Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщает, что  идея о ряде мер на этот случай обсуждалась на прошлой неделе.

В частности, по данным собеседников агентства, в ходе этих обсуждений речь шла о новых санкциях в отношении Москвы, а также о дальнейшем оказании содействия Киеву в сфере безопасности.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Теги: #сша #союзники #россия #украина
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