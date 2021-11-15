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18:56 15.11.2021

Зеленский назначил новых послов Украины в Ливии, Исландии и Республике Корея

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Зеленский назначил новых послов Украины в Ливии, Исландии и Республике Корея

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении нового посла Украины в Республике Корея, а также о назначении посла Украины в Финляндии послом в Исландии по совместительству и о назначении посла Украины в Тунисе послом в Ливии.

Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

Согласно тексту указа №575/2021, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Корея назначен Дмитрий Пономаренко.

Указом №573/2021 посол Украины в Тунисской Республике Владимир Хоманец назначается послом в Государстве Ливия по совместительству.

Посол Украины в Финляндской Республике Ольга Диброва указом №574/2021 назначается послом Украины в Республике Исландия по совместительству.

Теги: #послы #назначение
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