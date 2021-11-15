Резников планирует встретиться с главой Пентагона в Вашингтоне на неделе

Министр обороны Украины Алексей Резников, вероятно, на этой неделе посетит Вашингтон (США), где проведет встречу с шефом Пентагона Ллойдом Остином, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя оборонного ведомства США Джона Кирби.

"Ожидается, что новый министр обороны Украины Алексей Резников на этой неделе отправится в Вашингтон для "ознакомительной" встречи с министром обороны Ллойдом Остином, подтвердил Кирби CNN. По его словам, они обсудят ситуацию с региональной безопасностью", - сообщается на сайте телеканала в понедельник.

Как сообщается, 1 ноября Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьера Украины, а 4 ноября 2021 Верховная Рада назначила его на должность министра обороны.