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16:45 15.11.2021

Резников и Квин договорились о координации мер по снижению эскалации на оккупированных территориях и границах Украины

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Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 15 ноября, провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Представители сторон обсудили вопрос обострения текущей ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ. Собеседники договорились о тесной координации политико-дипломатических и других мер по снижению существующего уровня эскалации", - указывается в сообщении.

Отдельно стороны обсудили вопросы развития двустороннего оборонного сотрудничества, в частности, поддержку со стороны США реализации мер оборонной реформы, внедрение стандартов и принципов НАТО в повседневную деятельность Вооруженных сил Украины, развитие их боевых, специальных и институциональных возможностей, приобретение взаимосовместимости с вооруженными силами США и других стран-партнеров.

Резников и Квин также высказались за дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества, в частности, с использованием механизмов, которые предлагаются Рамочным соглашением между Министерствами обороны Украины и США о стратегических основах оборонного партнерства, а также Соглашением между правительством Украины и правительством США о проектах в области исследований, разработок, испытаний и оценок.

Министр поблагодарил правительство США за устойчивую поддержку Украины в противодействии российской вооруженной агрессии, осуществлении оборонных реформ и развитию возможностей Вооруженных сил Украины.

Теги: #резников #встреча #квин
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