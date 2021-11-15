ВСК Рады не установила, кто дал команду отсрочить спецоперацию по задержанию вагнеровцев

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, не смогла установить, кто и на каком уровне в Украине принимал решение об отсрочке специальной операции по задержанию "вагнеровцев" летом 2020 года.

"ВСК не удалось достоверно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке", - говорится в промежуточном отчете ВСК, который обнародовала в Фейсбуке в понедельник глава комиссии Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"). Согласно отчету ВСК, каких-либо документально оформленных указаний об отсрочке операции со стороны какого-либо должностного лица нет.

"ВСК также не нашла подтверждения, что президент Украины давал личные распоряжения руководству ГУР МОУ отсрочить активные мероприятия ", - отмечается в документе.

В промежуточном отчете написано, что руководитель Офиса президента не имеет полномочий давать распоряжению руководителю ГУР МОУ об отсрочке какого-либо разведывательного мероприятия.

"Установлено, что министр обороны Украины может санкционировать определенные действия в рамках активного мероприятия только в части, которая касается дополнительного привлечения ВСУ и не может санкционировать или управлять ходом этого мероприятия в целом, а тем более, если оно проводится вместе с другими субъектами разведывательного сообщества", - говорится к отчете.

Кроме того, в документе отмечается, что операцию по задержанию "вагнеровцев" осуществляли только украинские разведывательные и контрразведывательные органы.

"Специальные службы США, Турецкой Республики, Великобритании, государства Израиль, как и любые другие к проведению мероприятия не привлекались", - говорится в документе.

ВСК также констатирует, что в Российской Федерации и Беларуси могли знать об отдельных процессах, которые происходили в ходе специального разведывательного мероприятия, проводимого украинскими спецслужбами, при этом ВСК не нашла подтверждения об утечке информации с украинской стороны.

ВСК не удалось установить, координировали ли между собой действия спецслужбы Российской Федерации и Республики Беларусь или действовали в рамках своих мероприятий, направленных друг против друга.

"При этом, учитывая длительный срок нахождения наемников на территории Республики Беларусь, установленные особенности работы белорусских спецслужб, публичные заявления президента Беларуси того периода, ВСК считает, что задержание 33 наемников было ожидаемым следствием работы белорусской спецслужбы в условиях усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов", - отмечают в комиссии.

Верховная Рада 19 мая создала временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Эта комиссия занималась в частности касательно проведения спецмероприятия по задержанию наемников частной военной компании "Вагнера".

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа того же года Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из числа задержанных, которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и ГУР Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет совершил бы вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" задержали бы.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы. В июне 2021 года Зеленский отверг причастность Ермака к срыву операции, назвав идею такой операции "идеей других стран". Он отметил, что в последний раз он общался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, им это был последний наш разговор", - отметил Зеленский.

8 сентября 2021 года на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции. При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".