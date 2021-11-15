3,5 тыс. мигрантов находятся с белорусской стороны у КПП "Брузги/Кужницы" на границе с Польшей

Не менее 3,5 тыс. мигрантов сконцентрировались в понедельник с белорусской стороны пограничного КПП "Брузги" (Беларусь) - "Кужницы" (Польша), сообщил в твиттере представитель польских спецслужб Станислав Жарын.

С польской стороны этот КПП закрыт с 8 ноября, в непосредственной близости от границы в настоящее время собраны значительные силы сотрудников пограничной службы и полиции, а также спецтехника, в том числе автомобиль с водометом.

Наблюдение за ситуацией на КПП идет и с полицейского вертолета.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась неделю назад, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.