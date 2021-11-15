События

15:49 15.11.2021

Беженцы на границе Беларуси и Польши возле КПП ставят палатки и разводят костры

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Беженцы на границе Беларуси и Польши возле КПП ставят палатки и разводят костры

Беженцы на белорусско-польской границе обосновались непосредственно у пункта пропуска на въезде в Польшу, сообщает госагентство БелТА в понедельник.

"Беженцы ставят палатки, раскладывают спальники прямо на дороге и разводят костры. Беженцы разбивают лагерь у пункта пропуска на въезде в Польшу", - информирует агентство.

В статье отмечается, что ситуация в целом спокойная. "На улице очень холодно, сильный ветер, замерзают и взрослые, и маленькие дети", - говорится в публикации БелТА.

Утром в понедельник беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска "Брузги".

Теги: #граница #беларусь #беженцы
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