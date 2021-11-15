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15:52 15.11.2021

Дело экс-судьи Чауса передано в суд

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Дело экс-судьи Чауса передано в суд

Дело по обвинению экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в получении неправомерной выгоды передано в суд.

"15 ноября 2021 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт по экс-судье Днепровского районного суда города Киева, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $150 тыс. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4. ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством)", - сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на своем сайте.

В НАБУ напоминают, что в августе 2016 года детективы Бюро разоблачили экс-судью "на горячем". Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый скрывался от органа досудебного расследования и покинул территорию Украины (уголовное производство по факту незаконного перемещения экс-судьи через государственную границу Украины в настоящее время расследуется ГСУ СБУ).

С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск.

В феврале 2017 года он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы НАБУ подали ходатайство о его экстрадиции в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении (уголовное производство по данному факту в настоящее время расследуют следователи ГСУ СБУ). Местонахождение бывшего судьи было неизвестно вплоть до июля 2021 года, когда чиновник был обнаружен в одном из сел Винницкой области.

3 августа детективы НАБУ задержали его в больнице "Феофания". Высший антикоррупционный суд избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет). 6 августа 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После завершения ознакомления экс-судье был вручен обвинительный акт.

Теги: #дело #суд #чаус
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