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15:45 15.11.2021

Новоизбранный глава партии "Слуга народа" планирует выступить на заседании фракции в понедельник

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Новоизбранный глава партии "Слуга народа" планирует выступить на заседании фракции в понедельник

Новоизбранный глава политической партии "Слуга народа" планирует выступить на заседании одноименной фракции в понедельник, 15 ноября, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своем телеграмм-канале.

Она также отметила, что на этом заседании фракция собирается представить трех народных депутатов, которые во вторник примут присягу и присоединятся к команде "Слуги народа" в Верховной Раде.

По словам Палийчук, речь идёт о Сергее Кострийчуке (№140 избирательного списка партии), который станет депутатом вместо Ирины Верещук, Сергее Козыре, который победил на промежуточных выборах в округе №184, и Виталии Войцеховском, который был избран на округе №197.

Кроме того, на заседании фракции депутаты от "Слуги народа" намерены обсудить план работы на текущую пленарную неделю, а также некоторые кадровые вопросы.

По словам Палийчук, заседание фракции "Слуга народа" начнётся в 19:00 в культурно-выставочном центре "Парковый".

Как сообщалось, в понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга народа". Среди главных вопросов – избрание нового председателя политсилы. Депутаты также рассмотрят ряд политических заявлений и обращений, планируют внести изменения в устав партии и руководящих органов.

Лидер партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность главы партии.

8 ноября Корниенко заявил, что не намерен совмещать должность первого заместителя председателя Рады с постом лидера партии.

Народные депутаты избрали Корниенко первым вице-спикером 19 октября.

 

Теги: #руководство #партия #слуга_народа
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