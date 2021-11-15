Кабмин одобрил увеличение субсидий в отопительный сезон для жителей на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях

Кабинет министров Украины одобрил увеличение жилищных субсидий в отопительный сезон для жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня правительство приняло важное постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям. Проблема в том, что местные жители на линии столкновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии", - написала она в социальной сети Facebook.

По ее словам, правительство изменило порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон так, чтобы увеличить их размер для данной категории граждан.

"Около 12 тысяч домохозяйств могут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тыс. грн. Увеличение начислений профинансируется из бюджетной программы Минсоцполитики", - добавила Верещук.