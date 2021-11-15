События

15:30 15.11.2021

На Луганщине вблизи линии разграничения обнаружили схрон боевиков с почти 40 кг тротила

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На Луганщине вблизи линии разграничения обнаружили схрон боевиков с почти 40 кг тротила

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области подземный схрон боевиков, среди изъятого – артснаряды и противотанковые мины общим весом почти 40 кг тротила, сообщает пресс-служба СБУ в понедельник.

"Тайник обнаружили на территории Счастьинского района в 5 км от линии разграничения. По предварительным данным, хранилище боевики оборудовали в 2014 году для обстрела позиций украинских войск и диверсий на объектах энергетики и водоснабжения региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время осмотра схрона правоохранители изъяли свыше 70 артиллерийских снарядов калибра 30 мм, 5 противотанковых мин ТМ-62, 10 гранат Ф-1 и РГН, а также дымовую шашку.

"В настоящее время продолжаются оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", - резюмируют в спецслужбе.

Теги: #тротил #сбу #схрон
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