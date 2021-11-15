Сеть METRO запускает систему бесконтактного сканирования и оплаты товаров

ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев), развивающее сеть центров оптовой торговли METRO в Украине, запускает в своих торговых центрах систему бесконтактного сканирования и оплаты товаров, сообщила пресс-служба сети.

Согласно пресс-релизу, покупатели смогут просканировать товары на полке магазина с помощью мобильного приложения "МЕТRО Фаст Лайн" и специальных сканеров, размещенных на входе в ТЦ. После этого требуется провести валидацию корзины на весовой платформе, не выкладывая товары на ленту, и оплатить покупки на стойке самоооплаты.

По словам генерального директора "METRO Украина" Елены Вдовиченко, введение бесконтактной системы стало особенно актуальным во время пандемии, когда покупатели стремятся минимизировать социальные контакты.

Услуга представлена в ТЦ METRO по пр.Григоренко, 43 в Киеве. Компания планирует масштабировать систему в других ТЦ в городах присутствия сети.

"Метро Кеш энд Керри Украина" основана в 2003 году. Объединяет 23 классических центра оптовой торговли METRO Cash & Carry в крупнейших городах Украины - Киеве, Виннице, Житомире, Полтаве, Львове, Ривном, Ивано-Франковске, Черновцах, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Николаеве, а также тремя магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе, Луцке, Чернигове.

По данным компании, объем ее продаж по итогам 2019/2020 финансового года (октябрь 2019 - сентябрь 2020) составил EUR754 млн.