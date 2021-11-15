15 человек осудили за хороводы в Бресте во время прошлогодних протестов в Беларуси

В Бресте осудили 15 человек по так называемому делу хороводов о беспорядках после президентских выборов 2020 года в Беларуси.

"Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 15 граждан. Им инкриминированы организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций, а также активное участие в них", - сообщила в понедельник Генпрокуратура Беларуси.

По материалам дела, 13 жителей Бреста и двое жителей Пружанского района в ходе несанкционированного митинга в Бресте 13 сентября 2020 года препятствовали движению транспорта, работе предприятий и организаций. Это повлекло остановку ряда маршрутов общественного транспорта, закрытию трех торговых киосков. Работа одного из ресторанов прерывалась более чем на полчаса.

"Трое обвиняемых признали свою вину в полном объеме, семеро - частично, пять - не признали", - говорится в сообщении.

Семерым обвиняемым назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок от одного года до 2,5 лет; пятерым участникам - ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок от 2 до 2,5 лет; двум обвиняемым - лишения свободы на полтора года.

"Территориальные суды Брестской области на 15 ноября 2021 постановили девять обвинительных приговоров в отношении 104 граждан, которые 13 сентября 2020 года организовали несанкционированное массовое мероприятие и приняли в нем активное участие. Семь из девяти приговоров вступили в законную силу", - сообщили в прокуратуре.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными, требовала отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками. Запад также не признает законность переизбрания Лукашенко.