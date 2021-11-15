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14:28 15.11.2021

"Интергал-Буд" вошел в тройку лидеров по объемам строительства за 9 мес. в Украине – исследование

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"Интергал-Буд" вошел в тройку лидеров по объемам строительства за 9 мес. в Украине – исследование

В топ-3 компаний по объемам строительства в Украине в январе-сентябре 2021 года вошли ООО "Монолит Будсервис", ООО "Строительная компания "Интергал-Буд" и ООО "Трест Житлобуд-1", следует из исследования агентства PAU.

Согласно ему, украинский рынок строительства за девять месяцев вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выполненных стройработ в январе-сентябре составил 149 млрд грн.

"Строительный рынок вышел в рост на два месяца раньше по сравнению с прошлым годом, поэтому при сохранении текущей динамики можно ожидать роста украинского рынка строительства в 2021 года на 5-6%. Драйверами роста являются наращивание темпов реализации проектов "Большого строительства", запуск государственной программы по ипотечному кредитованию, а также запуск реформированной ГИАГ (Государственной инспекции архитектуры и градостроительства – ИФ)", – говорится в исследовании.

PAU (Personal Analytical Unit) основано в 2005 году. Агентство специализируется на предоставлении информационно-аналитических услуг и является ведущим украинским оператором в сфере маркетинговых услуг на промышленных рынках и бизнес-брокериджа рынке строительных материалов и технологий.

Теги: #недвижимость #интергал_буд #рейтинг
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