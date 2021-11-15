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13:16 15.11.2021

В Раду поступило заявление Ткаченко об отставке - Стефанчук

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В Раду поступило заявление Ткаченко об отставке - Стефанчук

В Верховную Раду поступило заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко об отставке, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Что касается этого заявления, мы его получили. Я думаю, что сегодня или завтра оно будет зарегистрировано, а дальше - в порядке, котором и поступают кадровые вопросы: как только у нас будет время, чтобы рассмотреть этот вопрос, мы обязательно его поставим (в повестку дня - ИФ), потому что у нас очень много законодательных инициатив сейчас есть", - сказал Стефанчук на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, 11 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра.

Теги: #ткаченко #заявление #отставка
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