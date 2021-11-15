Генсек НАТО призывает Россию к прозрачности в военных маневрах, предотвращению эскалации и снижению напряжения вокруг Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию быть прозрачной в ее военных действиях, а также предотвратить эскалацию и снизить напряжение вокруг Украины.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Брюсселе по окончании встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Генсек констатировал, что в недавние недели наблюдалась "большая и необычная концентрация российских сил неподалеку от украинской границы", равно как ранее в этом году наращивание силы в Крыму и Черноморском регионе.

"НАТО остается бдительным, мы мониторим ситуацию очень пристально и продолжаем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, такими, как Украина и ЕС. Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России будут предметом серьезной обеспокоенности. Мы призываем Россию к прозрачности в отношении ее военных действий. Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение. НАТО поддерживает Украину", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс не признал и не приемлет попытку аннексии Крыма Россией.

"Мы призываем Россию прекратить поддерживать боевиков на Донбассе. Все союзники по НАТО едины в нашем осуждении поведении России", - добавил он.

Столтенберг также отметил, что НАТО и союзники продолжают предоставлять значительную политическую и практическую поддержку Украине.

"Мы помогаем укреплять ее способности, включая обучение вооруженных сил. Мы поддерживаем повестку дня реформ, что поможет Украине продвинуться в ее евро-атлантических стремлениях. НАТО поддерживает Украину, что не является угрозой для России", - констатировал генсек, указав, что учения НАТО и союзников в регионе Черного моря носят как оборонительный характер и так прозрачны по своей сути.

"Касательно нынешней ситуации мы будем в тесном контакте", - заверил он Кулебу.