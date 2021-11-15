Беженцы на белорусско-польской границе "снялись" с лагеря и движутся в направлении Польши

Находящиеся на белорусско-польской границе беженцы к полудню самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска Брузги, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

В сообщении в телеграм-канале ГПК говорится, что утром в понедельник, надеясь на положительный исход ситуации, беженцы собрали тёплые вещи, палатки, спальные мешки.

"Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны - женщины с маленькими детьми", - сообщает ГПК.

Там также отметили, что белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев.

Согласно данным белорусской стороны, в стихийный лагерь у белорусско-польской границы в районе пункта пропуска Брузги в минувшие выходные дни 13-14 ноября продолжали прибывать беженцы. Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2 тыс. 100 иностранных граждан.