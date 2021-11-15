Депутаты в пятницу заслушают информацию о ситуации на украинско-белорусской границе

Верховная Рада на "часе вопросов к правительству" в пятницу заслушает информацию о ситуации на украинско-белорусской границе, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я так понимаю, что предложение такое: заслушать правительство о состоянии государственной границы Украины с Республикой Беларусь и противодействие потенциальной угрозе на государственной границе с нелегальными мигрантами", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники заседания поддержали данное предложение.