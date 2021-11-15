Порошенко требует немедленно провести закрытое совещание руководителей парламентских фракций с Зеленским

Ситуация на украинской границе остается опасной и требует применения всех мер безопасности, считает пятый президент Украины, народный депутат и лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба политсилы, во время согласительного совета Порошенко заявил о необходимости немедленного проведения закрытой встречи лидеров всех фракций с президентом Украины для обсуждения угроз в сфере безопасности, энергетики и медицины.

"Первоочередным на сегодняшний день является вопрос ситуации на границах, которая остается чрезвычайно опасной. Я предлагаю вам проанализировать, что власти делали последние две недели. Причем этот анализ сделан журналистами и аналитиками, за что я им очень благодарен. 31 октября и 1 ноября The Washington Post и другие влиятельные авторитетные издания сообщили об угрожающей концентрации российских войск вблизи границы с Украиной, показав спутниковые изображения сооружений и соединений первой танковой армии западного военного округа. Через несколько часов 1 ноября министерство обороны и ГУ разведки Украины опровергает американских журналистов фразой, что 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений в сторону государственной границы не было, скорее всего, факты являются элементом специальных информационных психологических действий против Украины", – отметил Порошенко.

Нардеп напомнил, что 2 ноября аналитикам и экспертам возразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Цитата: "скажем так, то, что пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это неправда". 7 ноября Офис президента в лице пресс-секретаря также возразил американцам: "У Украины нет подтвержденной информации, что Россия снова расширяет количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Минобороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления", – подчеркнул пятый президент.

Он отметил, что западные эксперты привели конкретные факты с указанием частей, подразделений, спутниковых данных.

"12 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрожающей концентрации и маневрах российских войск, утверждая, что американцы чрезвычайно озабочены движениями войск РФ. Я не могу сказать, что планировал российский президент, однако в связи с нынешней ситуацией мы помним, что было в 2014-м", – уточнил Порошенко.

Пятый президент добавил, что "только позавчера Офис президента наконец признал угрозу со стороны РФ".

"Оказалось, что у Украины есть все основания для беспокойства, поскольку российские маневры несут характер скрытого роста (численности военнослужащих – ИФ). По словам Офиса президента, российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы. После завершения только личный состав вернулся в места постоянной дислокации, а вся военная техника, включая танки, боевые машины, ракетные системы "Искандер" осталась на границе", – заявил нардеп.

По его словам, украинские власти две недели "отрицали и врали, а теперь хотят, чтобы союзники и народ им доверяли".

"Совершенно схожая ситуация с ситуацией с "вагнеровцами". 16 месяцев украинские власти лгут об отсутствии этой операции. Сначала они утверждали, что операции не было, потом говорили, что это была не украинская операция. И вот дождались того, что уже ведущие иностранные СМИ будут обнародовать эту позицию. Поначалу это можно было объяснить как ошибку. На сегодняшний день, иначе как измену квалифицировать это нельзя", – заявил пятый президент.

Он призвал руководство страны избавиться от страхов и провести закрытое заседание руководителей фракций с президентом Украины.

"Я требую, чтобы у нас в ближайшее время состоялась встреча руководителей фракций с президентом, где будут подняты вопросы угроз для национальной безопасности, ситуации по кризису в энергетике, с наводнением, с экономикой… Прошу избавиться от своих страхов – враг не в Украине. Враг уже у ворот, громыхает в нашу дверь, и мы требуем безотлагательно применить все имеющиеся средства и инвентарь опыта, подключив парламент, а не только монобольшинство", – резюмировал Порошенко.