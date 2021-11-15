Радуцкий попросил Стефанчука обязать депутатов носить защитные маски на согласительном совете Рады

Руководитель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") призвал председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука повлиять на ситуацию, когда народные депутаты не надевают защитные медицинские маски во время согласительного совета.

"Уважаемый Руслан Алексеевич, мы говорим, что у нас депутаты в зале (пленарных заседаний парламента - ИФ) маски не носят, но у нас на согласительном совете сидят депутаты без масок. Я вас очень прошу повлиять на эту историю", - сказал он на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

В свою очередь Стефанчук отметил, что Радуцкий прав, делая такое замечание касательно поведения коллег.