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12:18 15.11.2021

Раде предлагают создать ВСК по расследованию возможных фальсификаций на выборах мэра Харькова

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Раде предлагают создать ВСК по расследованию возможных фальсификаций на выборах мэра Харькова

Народный депутат Александра Устинова (фракция "Голос") предлагает создать временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады по расследованию возможных фальсификаций на выборах мэра Харькова.

"Мы будем инициировать создание временной следственной комиссии, которая будет … расследовать были ли нарушения и фальсификации во время выборов городского головы Харькова", - сказала Устинова на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она выразила надежду, что все фракции и группы дадут своих представителей в эту комиссию.

"Если мы сейчас не прекратим фальсификации, если мы сейчас позволим, чтобы в будущем такое происходило… когда "Опора" выходит и говорит о том, что протоколы были подделаны, о том, что такого количества людей не было, о том, что человек не мог выбрать в один тур, мы будем на это… закрывать глаза, то все следующие выборы будут проходить по такому же сценарию", - сказала Устинова.

Теги: #рада #выборы #харьков #вск
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