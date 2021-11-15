В Украине ожидается незначительное похолодание, местами туман

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон с севера, осадков не ожидается, но станет немного прохладней.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 16 ноября, в Украине без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в западных областях, на юге Одеской области и в Крыму ночью около 0°, днем 2-8° тепла, на Закарпатье до 12°.

В Киеве во вторник без осадков; температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 ноября самая высокая температура днем (+18,0°) была в 2002 году, самая низкая ночью (-13,4°) в 1896 году.

В среду, 17 ноября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8°, в восточной части до 11° мороза, днём 0-5° тепла; у западных областях ночью около 0°, днём 5-10° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.