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11:41 15.11.2021

Венедиктова: Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества – Lamborghini и Rolls Royce

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Венедиктова: Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества – Lamborghini и Rolls Royce

Офис генерального прокурора передал компетентному органу Германии транспортные средства Lamborghini и Rolls Royce по запросу о предоставлении правовой помощи в деле о масштабной международной мошеннической схеме, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"На выходных из международного пункта пропуска "Борисполь-аэропорт" в небо поднялся самолет с элитными авто стоимостью более 1 млн евро. Транспортные средства переданы Офисом Генерального прокурора компетентному органу Федеративной Республики Германия по запросу о предоставлении правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

По ее словам, расследованием установлено, что преступление было организовано гражданами Украины, а совершено в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах.

Так, большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.

"Компетентными органами ФРГ установлено, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий. По запросу немецких коллег наши правоохранители нашли автомобили и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества. Самый сложный этап – их транспортировка в Германию", - отметила генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что ранее иностранным странам передавались только изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства.

Теги: #доказательства #имущество #венедиктова
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