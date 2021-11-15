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11:31 15.11.2021

Журналистов с понедельника пускают в Раду по спецпропускам

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Журналистов с понедельника пускают в Раду по спецпропускам

Представители средств массовой информации с понедельника, 15 ноября, могут проходить в административные здания Верховной Рады, в частности, по дополнительным пропускам, выданным на основании предоставления ими информации о прохождении вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующие пропуска журналисты могут получить лично в холе отеля "Киев" от работников пресс-службы аппарата парламента.

Кроме того, для того, чтобы пройти в здание Рады, можно предъявить COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, отрицательный результат ПЦР-теста (или антиген-теста на COVID-19) или справки о выздоровлении лица от коронавирусной болезни не более чем за полгода до ее предъявления. Эти документы и спецпропуск необходимо предъявить посту охраны.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 ноября приняла постановление (проект №6154) о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19), согласно которому на период действия карантина допуск в помещение админзданий парламента народных депутатов, работников аппарата Рады, помощников-консультантов нардепов, работников государственных предприятий и учреждений, обеспечивающих деятельность парламента, а также посетителей и представителей СМИ будут допускать только при наличии документа (сертификата), подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин или отрицательного результата ПЦР (или антиген-теста на COVID-19), или справки о выздоровлении лица от коронавирусной болезни не более чем за полгода до ее предъявления. Все эти документы при входе в Раду должны будут предъявить совершеннолетние люди. В то же время лицам о семи лет достаточно будет иметь негативный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении.

При этом постановление предусматривает оборудование постов охраны, через которые осуществляется допуск лиц в админздания Рады, соответствующими техническими средствами.

Вместе с тем в украинском парламенте обустроят пункты вакцинации против COVID-19, где желающие смогут привиться на неделях, отведенных для работы Рады в пленарном режиме.

Принятое постановление должно вступить в силу не позднее 15 ноября 2021 года.

 

Теги: #журналисты #рада #спецпропуска
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