Денисова прибыла в Грузию, чтобы навестить Саакашвили

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прилетела в Грузию с намерением посетить во вторник, 16 ноября, в пенитенциарном учреждении №18 в Глдани гражданина Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

"Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдани гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили", - написала Денисова в Telegram‑канале в понедельник.

Омбудсмен напомнила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он сообщил на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и попросил о встрече.

"Посольством Украины из Грузии был направлен запрос в Министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на мое посещение Михеила в пенитенциарном учреждении №18 16 ноября 2021 года. Ожидаю решения!", - подчеркнула Денисова.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.