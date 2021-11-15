Количество случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций в Украине за неделю сократилось - Ляшко

Количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 и количество госпитализаций в "ковидные" больницы в Украине за прошедшую неделю сократилось на фоне роста заболеваемости в Европе, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В Украине мы наблюдаем 6%-ное уменьшение случаев коронавирусной болезни за эту неделю по сравнению с предыдущей. За последнюю неделю количество госпитализаций в "ковидные" больницы также уменьшилось на 13%", - сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко также отметил, что "впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных".

"В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают", - сказал он.

Ляшко считает, что "стабилизация уровня госпитализаций является первым положительным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины".

Вместе с тем он подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания темпов вакцинации от COVID-19 и соблюдения карантинных ограничений.

По словам Ляшко, за прошедшую неделю в Украине сделано более 16 млн прививок от COVID-19. Первую дозу вакцины уже получили 39,4% украинцев, полностью завершили курс 28%.