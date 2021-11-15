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10:44 15.11.2021

Главы МИД ЕС обсудят миграционные потоки в Беларусь с авиакомпаниями

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Главы МИД ЕС обсудят миграционные потоки в Беларусь с авиакомпаниями

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию с беженцами на белорусской границе с авиакомпаниями, которые их перевозят, и со странами, из которых едут беженцы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы будем говорить о том, что в странах происхождения (ИФ - беженцев) не должны брать в самолеты... Мы будем говорить с авиакомпаниями", - сказал Маас журналистам в понедельник.

Он привел в пример "Турецкие авиалинии". Ранее сообщалось, что авиакомпания не будет перевозить в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена. Самолеты "Иракских авиалиний" более не будут совершать полеты в Минск.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.

Теги: #транспорт #авиакомпании #мигранты #беларусь
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