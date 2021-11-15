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10:04 15.11.2021

В первичном списке санкций против Беларуси около 30 субъектов - МИД Литвы

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В первичном списке санкций против Беларуси около 30 субъектов - МИД Литвы

Около 30 субъектов находятся в первичном списке санкций в отношении Беларуси, который в понедельник обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза, сами санкции вступят в силу в течение недели, сообщил замминистра иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс.

"Есть соблюдаемый принцип, при котором, если режим Александра Лукашенко не изменит свой преступный режим, санкции и далее будут расширяться и вводиться постепенно. Конечно, по каждому решению вновь придется договариваться, однако нет сомнений в том, что есть угроза введения более широких, важных санкций, которые бы могли воздействовать и на экономику Беларуси, и на ее доступ к финансовым рынкам, и это является дополнительной мерой давления на белорусский режим", - сказал замминистра в понедельник в интервью радиостанции LRT.

Он утверждает, что Евросоюз, готовящийся ввести санкции в отношении Беларуси по причине организации незаконной миграции, может ввести и другие ограничения, если поведение Минска не изменится.

Пранцкявичюс также подчеркнул, что решения иракских и турецких авиалиний отменить рейсы в Минск или перестать продавать билеты в Минск для иракцев, йеменцев важны, и одновременно являются доказательством того, что "санкции начинают действовать, и авиакомпании меняют свое поведение, опасаясь последствий".

В свою очередь, глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас сообщил в понедельник, что за минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 126 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, они вернулись на территорию Беларуси.

"Мы также видим тенденцию того, что группы незаконных мигрантов увеличиваются. Крупнейшая группа, из тех, что была задержана, состояла из 80 нелегалов", - сказал Любаевас в интервью национальному телеканалу LRT.

По его словам, больше всего нарушений и задержаний фиксируется на участке Варенской погранзаставы. Любаевас акцентировал, что положение на границе "остается напряженным, но контролируемым". По его словам, инцидентов и провокаций не фиксировалось, мигранты "достаточно мирно возвращаются в Беларусь".

"За выходные дни удалось предотвратить путь в Литву 240 мигрантам. Мы отметили такой рост незаконных мигрантов уже с минувшего вторника, в среднем в Литву незаконно пытаются проникнуть около 130 человек в сутки", - добавил Любаевас.

В понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза будут решать вопрос новых санкций против Беларуси в ответ на подстрекательство миграционного кризиса на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

Министры должны утвердить санкции в отношении авиаперевозчиков, турагентств, должностных лиц, связанных с доставкой мигрантов в Беларусь, заявил накануне заседания главный координатор внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

Несколько месяцев страны ЕС, которые граничат с Беларусью, ощущают напряжение из-за увеличившихся потоков нелегальной миграции. На этой неделе на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов, часть которых пыталась штурмовать границу.

Опасаясь похожего сценария, Литва ввела на минувшей неделе чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в миграционных лагерях.

Потоки нелегальных мигрантов с территории Беларуси в Литву резко выросли летом. В этом году в Литву нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Еще более значительному количеству нелегальных мигрантов не удалось попасть в страну, так как с августа пограничники начали разворачивать мигрантов.

Теги: #санкции #литва #беларусь
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