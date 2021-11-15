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09:51 15.11.2021

Разумков, Смешко и Гройсман будут конкурировать друг с другом на выборах в Раду – Корниенко

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Разумков, Смешко и Гройсман будут конкурировать друг с другом на выборах в Раду – Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко считает, что на парламентских выборах экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидеры партий «Украинская стратегия Гройсмана» и «Сила и честь» Владимир Гройсман и Игорь Смешко будут конкурировать друг с другом.

«Социология говорит, что пока они - во второй лиге. И поэтому, скорее всего они будут конкурировать друг с другом. Пока что потенциальный электорат - Разумкова и Смешко очень близок. Каждый из них публично заявлял, что он консерватор. И это может привести к тому, что они объединятся, и на такое объединение тоже будет интересно посмотреть», - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, не станут ли Гройсман, Смешко и Разумков основными конкурентами «Слуги народа» на парламентских выборах.

Он также считает, что будет конкуренция на выборах между Евгением Мураевым (лидер партии «Наши» - ИФ) и Разумковым.

«Смогут ли они все попасть в парламент? Это зависит от многих факторов. В первую очередь от того, когда и по какой системе пройдут выборы. Пока что они планируются в 2023 году по системе открытых списков с региональной привязкой. Эта система кроме всего прочего сложна тем, что нужно иметь минимум 130 ходовых кандидатов - по пять кандидатов на округ (26 округов). Где взять партии 130 кандидатов? «Слуге» с этим проще. У нас есть минимум - выбор из нардепов, из местных председателей облсоветов, голов громад. В каждой области мы точно десяток хороших кандидатов найдем!» - отметил Корниенко.

Теги: #конкуренты #рада #выборы
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