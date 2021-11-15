Суд над Саакашвили вновь состоится без его присутствия

Пенитенциарная служба Грузии вновь отказала бывшему президенту Михеилу Саакашвили присутствовать в понедельник в Тбилисском городском суде на процессе против него по делу о растрате государственных средств.

Отказ доставить Саакашвили в горсуд пенитенциарная служба объясняет заботой о его безопасности и предлагает провести процесс с дистанционным включением Саакашвили.

"Позиция властей ясна, они боятся появления в суде Михаила Саакашвили. Они боятся его публичных заявлений. Это политический процесс", - заявил журналистам адвокат Димитри Садзаглишвили.

Накануне лидеры оппозиции заявили, что планируют блокировать дороги в Тбилиси и будут требовать госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику.

Министерство внутренних дел распространило заявление, что в случае блокирования дорог все нарушители будут задержаны.

10 ноября пенитенциарная служба также не доставила Саакашвили из тюремной больницы на процесс в Тбилисском городском суде по делу о силовом разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года.