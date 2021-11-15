События

09:35 15.11.2021

Действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДО и ОРЛО может быть продлено – Корниенко

1 мин читать
Действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДО и ОРЛО может быть продлено – Корниенко

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть продлено, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

«Я буквально вчера говорил с Костиным (глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин – ИФ), он теперь у нас главный в ТКГ (Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины – ИФ), как первый зам (председателя ТКГ – ИФ). Так получилось, пока Леонид Макарович (Кравчук – ИФ) еще на лечении. Мы договорились на этой неделе или на следующей провести необходимые совещания, консультации с президентом, с Андреем Ермаком (глава Офиса президента – ИФ), который курирует мирный процесс, чтобы выйти на решение по этому закону. Думаю, все в теме и лишний раз проговаривать, зачем его каждый год продлевать, не надо. Он формально для российской стороны является маркером, что мы остаемся в Минском процессе. Закон не действующий, ни одна статья не вступает в силу. Его только ежегодно продлевают», - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Теги: #закон #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:41 15.11.2021
Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

09:20 15.11.2021
Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

18:49 11.11.2021
Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

18:39 10.11.2021
Ощадбанк продлит действие карт для пенсионеров ОРДЛО

Ощадбанк продлит действие карт для пенсионеров ОРДЛО

20:22 09.11.2021
Зеленский подписал закон о развитии производства биометана в Украине

Зеленский подписал закон о развитии производства биометана в Украине

15:23 09.11.2021
Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

11:12 09.11.2021
Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

23:13 08.11.2021
Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

18:28 08.11.2021
Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

16:07 08.11.2021
Критерий монополизма в законе об олигархах широк: список естественных монополий АМКУ включает 357 страниц

Критерий монополизма в законе об олигархах широк: список естественных монополий АМКУ включает 357 страниц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

В Украине за сутки зафиксировано 10 802 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 219 человек, 442 умерло

Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе – Данилов

Лондон готов направить в Украину 600 своих военнослужащих для сдерживания российской агрессии - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 2 млн невакцинированных австрийцев отправились на локдаун на 10 дней

Китай сможет высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 года

Президентская программа высадки 1 млрд деревьев в Украине выполнена на 4,16%

В первичном списке санкций против Беларуси около 30 субъектов - МИД Литвы

Разумков, Смешко и Гройсман будут конкурировать друг с другом на выборах в Раду – Корниенко

Суд над Саакашвили вновь состоится без его присутствия

Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября - Белый дом

Апелляционный суд в США приостановил распоряжение Байдена об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний

Идея переезда органов власти осталась нереализованной мечтой – Корниенко

Столичный ТРЦ Respublika Park в первые три дня работы обслужил 240 тыс. посетителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА