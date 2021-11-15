Действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДО и ОРЛО может быть продлено – Корниенко

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть продлено, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

«Я буквально вчера говорил с Костиным (глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин – ИФ), он теперь у нас главный в ТКГ (Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины – ИФ), как первый зам (председателя ТКГ – ИФ). Так получилось, пока Леонид Макарович (Кравчук – ИФ) еще на лечении. Мы договорились на этой неделе или на следующей провести необходимые совещания, консультации с президентом, с Андреем Ермаком (глава Офиса президента – ИФ), который курирует мирный процесс, чтобы выйти на решение по этому закону. Думаю, все в теме и лишний раз проговаривать, зачем его каждый год продлевать, не надо. Он формально для российской стороны является маркером, что мы остаемся в Минском процессе. Закон не действующий, ни одна статья не вступает в силу. Его только ежегодно продлевают», - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».