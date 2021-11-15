События

09:20 15.11.2021

Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

1 мин читать
Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым, уверен первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

«Получим выводы (Венецианской комиссии – ИФ). Посмотрим, к чему стоит прислушиваться, к чему - нет. Конечно, Венецианская комиссия - уважаемый орган, все там правильно. Но тут проблема: первую олигархиаду мы проживали полгода, очень драматично, - со снятием спикера. И я не уверен, что внесение изменений в закон об олигархах будет простой историей. Какие-то замечания к закону могут быть косметические, а уйдет на это все опять полгода: правки, блокирование трибун, спецпроцедуры… Вопрос: насколько в такой процесс нужно погружаться, расходуя на это парламентские ресурсы?» - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Теги: #деолигархизация #закон #корниенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:41 15.11.2021
Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

09:35 15.11.2021
Действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДО и ОРЛО может быть продлено – Корниенко

Действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДО и ОРЛО может быть продлено – Корниенко

09:24 15.11.2021
Многие решения в парламенте срываются из-за недокоммуникации с депутатами и группами-партнерами – Корниенко

Многие решения в парламенте срываются из-за недокоммуникации с депутатами и группами-партнерами – Корниенко

09:16 15.11.2021
Идея переезда органов власти осталась нереализованной мечтой – Корниенко

Идея переезда органов власти осталась нереализованной мечтой – Корниенко

09:11 15.11.2021
Корниенко: Надеюсь, что парламентская реформа будет удачной

Корниенко: Надеюсь, что парламентская реформа будет удачной

18:49 11.11.2021
Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

20:22 09.11.2021
Зеленский подписал закон о развитии производства биометана в Украине

Зеленский подписал закон о развитии производства биометана в Украине

15:23 09.11.2021
Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

11:12 09.11.2021
Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

23:13 08.11.2021
Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 10 802 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 219 человек, 442 умерло

Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе – Данилов

Лондон готов направить в Украину 600 своих военнослужащих для сдерживания российской агрессии - СМИ

Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков, Смешко и Гройсман будут конкурировать друг с другом на выборах в Раду – Корниенко

Суд над Саакашвили вновь состоится без его присутствия

Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября - Белый дом

Апелляционный суд в США приостановил распоряжение Байдена об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний

Столичный ТРЦ Respublika Park в первые три дня работы обслужил 240 тыс. посетителей

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 253,3 млн

В Украине за сутки зафиксировано 10 802 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 219 человек, 442 умерло

Корниенко предлагает кандидатуру Шуляк на должность главы партии "Слуга народа"

Президенты стран Балтии в понедельник в Литве обсудят проблемы миграции

Джонсон и фон дер Ляйен довольны итогами конференции ООН по климату

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА