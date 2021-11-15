Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым, уверен первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

«Получим выводы (Венецианской комиссии – ИФ). Посмотрим, к чему стоит прислушиваться, к чему - нет. Конечно, Венецианская комиссия - уважаемый орган, все там правильно. Но тут проблема: первую олигархиаду мы проживали полгода, очень драматично, - со снятием спикера. И я не уверен, что внесение изменений в закон об олигархах будет простой историей. Какие-то замечания к закону могут быть косметические, а уйдет на это все опять полгода: правки, блокирование трибун, спецпроцедуры… Вопрос: насколько в такой процесс нужно погружаться, расходуя на это парламентские ресурсы?» - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».