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09:16 15.11.2021

Идея переезда органов власти осталась нереализованной мечтой – Корниенко

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Идея переезда органов власти осталась нереализованной мечтой – Корниенко

Идея переезда органов власти из центра Киева в другие районы столицы осталась нереализованной мечтой, считает первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

«Она (идея - ИФ) осталась, как нереализованная мечта. Я думаю, что со временем, рано или поздно кто-то ее осуществит», - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Народный депутат отметил, что переезд органов власти из центра в другие районы Киева связан со многими организационными нюансами, в том числе с созданием условий для работы представителей государственной охраны.

По его словам, пока на переезд не отваживается даже Киевская городская государственная администрация, несмотря на то, что это давно хотел сделать и киевский мэр Виталий Кличко, и КГГА переехать легче - «они компактнее и могли бы быть более модерновыми».

В то же время первый вице-спикер полагает, что когда общество станет более современным, то мечта о таком переезде осуществится.

«Общество станет более современным и в какой-то момент это произойдет само собой - и политики как представители модернового общества поймут, что надо переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве – ИФ) в офисный центр», - считает Корниенко.

Он также рассказал, что поменяет мебель на более европеизированный вариант в своем новом кабинете, где работает после избрания первым замом руководителя парламента.

Теги: #корниенко #переезд #парламент
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