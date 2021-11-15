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08:30 15.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 253,3 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 253,3 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 253 млн 325 тыс. 183, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 100 тыс. 433 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 млн 74 тыс. 80 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 763 тыс. 92.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 447 тыс. 519. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 463 тыс. 654 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 957 тыс. 967 заболевших, из них умерли 611 тыс. 283 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 656,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 348 человек, в Индии - 332, Бразилии - 2 тыс. 848.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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