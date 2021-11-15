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08:16 15.11.2021

В Украине за сутки зафиксировано 10 802 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 219 человек, 442 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 10 802 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 219 человек, 442 умерло

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 10 802 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 219 человек, 442 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 14 ноября в Украине: зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132); 97 373 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 798 человек; летальных исходов – 442; выздоровело – 11 219 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 ноября, в утренней коронастатистике сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 228 441 человек;выздоровело – 2 642 459 человек; летальных исходов – 77 147.

С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.

Теги: #статистика #коронавирус
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