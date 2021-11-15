Корниенко предлагает кандидатуру Шуляк на должность главы партии "Слуга народа"

Лидер партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко предлагает кандидатуру Елены Шуляк на должность главы партии.

"Наша идея состоит в том, чтобы глава партии был не только ее руководителем и депутатом, а занимался именно партийным строительством 24/7. Елена Шуляк как раз четко понимает все проблемы партии, обладает необходимыми лидерскими качествами, чтобы вести наш партийный корабль к пункту назначения и не сесть на мель", – сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он отметил, что решил сложить полномочия председателя партии, чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя председателя Верховной Рады.

Народный депутат напомнил, что Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии "Слуга народа", заместителем председателя парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, возглавляет координационный совет по проблемным вопросам градостроительства.

По его словам, до избрания в Раду Шуляк долгое время занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления Общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO), в 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а в 2019 избрана народным депутатом от "Слуги Народа" и в том же году стала представителем Кабинета министров в Верховной Раде.

Корниенко добавил, что останется членом партии "Слуга народа" и в дальнейшем будет активно участвовать в ее деятельности.

Как сообщалось, в понедельник, 15 ноября состоится съезд "Слуги народа". Среди главных вопросов – избрание нового председателя партии. Депутаты также рассмотрят ряд политических заявлений и обращений, планируют внести изменения в устав партии и руководящих органов.