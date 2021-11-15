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07:59 15.11.2021

Президенты стран Балтии в понедельник в Литве обсудят проблемы миграции

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Президенты стран Балтии в понедельник в Литве обсудят проблемы миграции

В Вильнюс в понедельник прибудут президенты Латвии и Эстонии Эгил Левитс и Алар Карис, они обсудят с литовским президентом Гитанасом Науседой кризис нелегальной миграции на границах Евросоюза, побеседуют с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщила BNS администрация президента Литвы.

"Президенты Литвы, Латвии и Эстонии проведут трехстороннюю встречу. На встрече главы трех стран Балтии обсудят вопросы региональной безопасности и обороны, нелегальной миграции у восточной границы ЕС с Беларусью, трансатлантического сотрудничества и борьбы с изменениями климата", - говорится в пресс-релизе.

Лидеры стран Балтии проведут видеобеседу с Анджеем Дудой и обсудят вопросы нелегальной миграции и ситуацию на границах ЕС и Беларуси.

Также планируется принять балтийскую климатическую декларацию о нейтральной экономике, в которой будут предусмотрены совместные действия стран Балтии и сотрудничество в различных сферах по реализации принятых обязательств на саммите COP26 в Глазго.

Несколько месяцев страны ЕС, которые граничат с Беларусью, ощущают напряжение из-за увеличившихся потоков нелегальной миграции. На этой неделе на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов, часть которых пыталась штурмовать границу.

Опасаясь похожего сценария, Литва ввела на минувшей неделе чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в миграционных лагерях.

Потоки нелегальных мигрантов с территории Беларуси в Литву резко выросли летом. В этом году в Литву нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Еще более значительному количеству нелегальных мигрантов не удалось попасть в страну, так как с августа пограничники начали разворачивать мигрантов.

Теги: #миграция #президенты #саммит #балтия
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