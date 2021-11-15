Джонсон и фон дер Ляйен довольны итогами конференции ООН по климату

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что считает успешной прошедшую в Глазго конференцию ООН по климату (COP26).

"Достигнутое соглашение - большой шаг вперед. Мы получили первое в мире международное соглашение, в котором говорится о необходимости сокращать использование угля. Также у нас есть дорожная карта, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами", - цитируют Джонсона британские СМИ.

Ранее именно пункт об угле вызвал наибольшие споры среди участников конференции. Так, изначально планировалось, что в соглашении будет указана необходимость отказываться от использования угля. Однако такие страны, как Индия и Китай, выступили против. В итоге формулировку смягчили: в документе говорится о "постепенном сокращении" использования этого энергоресурса.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, заявила, что конференция - "шаг в правильном направлении", так как поможет бороться с глобальным потеплением, даст дополнительное финансирование проектам по сохранению климата и, наконец, позволила убедиться, что страны будут соблюдать Парижское соглашение по климату.

Конференция по климату COP26 показала, что эра субсидирования ископаемого топлива заканчивается, заявила председатель Еврокомиссии.

"COP26 отправляет ясный сигнал о том, что эпоха субсидирования ископаемых энергоресурсов, а также - сжигаемого без улавливания углерода угля подошла к концу", - отметила она в заявлении.

ЕС в последние месяцы на фоне высоких мировых цен на энергоносители стал особенно активно говорить о необходимости перехода на возобновляемые энергоресурсы.

Спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри заявил, что соглашение, достигнутое на конференции ООН по климату, дает возможность реально решить проблему глобального потепления.

"Считаю, что благодаря принятым решениям мы стали ближе, чем когда бы то ни было, к тому, чтобы избежать климатического хаоса", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Керри, странам мира теперь нужно выполнять обещания и сократить совокупные выбросы парниковых газов на 45% за девять лет. Он пояснил, что это поможет не допустить потепления на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Между тем, генсек ООН Антониу Гутерриш завил в субботу, что считает недостаточными достигнутые договоренности по климату.

"Итоги COP26 - это компромисс, который отражает интересы, противоречия и уровень политической воли (решать проблему климата - ИФ) в сегодняшнем мире", - написал он в Twitter.

"Это важный шаг, однако этого мало. Нам нужны экстренные действия. Битва за климат - это дело нашей жизни, и мы должны добиться успеха", - добавил он.