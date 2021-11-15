События

07:10 15.11.2021

За минувшие сутки зафиксировано 19 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен водитель санитар

2 мин читать
За минувшие сутки зафиксировано 19 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен водитель санитар

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 19 раз нарушили условия режима прекращения огня, в результате чего был ранен один водитель-санитар и повреждено два санитарных автомобиля, сообщил штаб операции Объединенных сил в понедельник утром.

"Военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что в направлении Невельского российские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Чермалика дважды применили противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в районе Причепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов, а также вели огонь из артиллерии калибра 152 мм в сторону населенного пункта Орехово-Донецкое.

В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркивают в штабе.

Возле Катериновки, что на Луганщине противник дважды обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Новолуганского русские наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В сторону Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. В направлении Южного обстрел производился из гранатометов различных систем.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"По состоянию на 7 часов утра, 15 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 14.11.2021
Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

07:29 14.11.2021
Российские наемники обстреляли санитарные машины ВСУ под Невельским, тяжело ранен водитель-санитар

Российские наемники обстреляли санитарные машины ВСУ под Невельским, тяжело ранен водитель-санитар

17:18 13.11.2021
Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

07:29 13.11.2021
Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

17:27 12.11.2021
Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

07:15 12.11.2021
Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток

17:26 11.11.2021
Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

07:11 11.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов на Донбассе, украинские военные не пострадали

18:02 10.11.2021
Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб ООС

Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб ООС

07:12 10.11.2021
С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе – Данилов

Лондон готов направить в Украину 600 своих военнослужащих для сдерживания российской агрессии - СМИ

Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью

Во время ночного обстрела Невельского пострадало 4 жилых дома, спасатели достали из под завалов двух людей

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон и фон дер Ляйен довольны итогами конференции ООН по климату

15 ноября: Какой сегодня праздник

ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты - заявление

НАТО готово реагировать на ситуацию на российско-украинской границе - генсек альянса

Укрзализныця предупреждает о задержке поездов с 15 по 19 ноября

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Франции сообщения о военной деятельности РФ в Украине и вблизи нее

Чехия готова помочь Польше в ситуации с нелегалами на границе с Беларусью – глава МИД

Главы МИД стран ЕС обсудят перемещение войск РФ на границе с Украиной и санкции против Беларуси

Глава МИД Украины проведет встречи с министрами иностранных дел стран ЕС и генсеком НАТО

Украина получила из США около 80 тонн боеприпасов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА