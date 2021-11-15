За минувшие сутки зафиксировано 19 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен водитель санитар

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 19 раз нарушили условия режима прекращения огня, в результате чего был ранен один водитель-санитар и повреждено два санитарных автомобиля, сообщил штаб операции Объединенных сил в понедельник утром.

"Военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что в направлении Невельского российские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Чермалика дважды применили противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в районе Причепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов, а также вели огонь из артиллерии калибра 152 мм в сторону населенного пункта Орехово-Донецкое.

В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркивают в штабе.

Возле Катериновки, что на Луганщине противник дважды обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Новолуганского русские наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В сторону Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. В направлении Южного обстрел производился из гранатометов различных систем.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"По состоянию на 7 часов утра, 15 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - отметили в штабе.