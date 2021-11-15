Госсекретарь США обсудил с главой МИД Франции сообщения о военной деятельности РФ в Украине и вблизи нее

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом сообщения о военной деятельности России в Украине и близ ее границ, сообщает представитель госдепа Нед Прайс.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен вчера разговаривал с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить сообщения о российской военной деятельности в Украине и вблизи нее, а также неизменную решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.

Кроме того, Блинкен и Ле Дриан обсудили совместные усилия в отношении ядерной программы Ирана.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.