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03:48 15.11.2021

Чехия готова помочь Польше в ситуации с нелегалами на границе с Беларусью – глава МИД

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Чехия готова помочь Польше в ситуации с нелегалами на границе с Беларусью – глава МИД

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обсудил ситуацию с нелегалами на границе с Беларусью с польским коллегой Збигневом Рау и сообщил о готовности его страны помочь.

"Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь в случае необходимости", - написал Кулганек в своем твиттере.

Он добавил, что обсуждение ситуации с Беларусью будет продолжено в понедельник в ходе встречи глав МИД стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).

Как сообщалось, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в прошлый понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #мигранты #чехия #польша #беларусь
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