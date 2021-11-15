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02:29 15.11.2021

Главы МИД стран ЕС обсудят перемещение войск РФ на границе с Украиной и санкции против Беларуси

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Главы МИД стран ЕС обсудят перемещение войск РФ на границе с Украиной и санкции против Беларуси

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС в ходе двухдневной встречи в Брюсселе обсудят ситуацию на границе Польши и Беларуси и расширение санкций против Минска, а также - перемещение российских войск у границы с Украиной.

В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС в понедельник в Брюсселе выскажется за расширение санкций на тех лиц, которые "прямо или косвенно" поддерживают незаконный приток мигрантов в Беларусь. Маас также не исключил санкций в отношении авиакомпаний, осуществляющих перевозку таких мигрантов.

Кроме того, главы МИД стран ЕС обсудят перемещение войск России на границе с Украиной.

"Еще одно обсуждение глав МИД стран ЕС запланировано на следующий понедельник. Это возможность для министров выяснить, необходимо ли предпринимать какие-либо шаги, рассмотреть, что делать в связи с этой ситуацией", - сказал представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

По его словам, информация о войсках РФ близ Украины "вызывает определённую обеспокоенность".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Кроме того, в повестке встречи обозначено обсуждение ситуации на Западных Балканах и в африканском регионе Сахель, где располагаются территории таких государств, как Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея.

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел пройдет 15-16 ноября.

Теги: #ес #встреча #мид
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