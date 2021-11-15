Глава МИД Украины проведет встречи с министрами иностранных дел стран ЕС и генсеком НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник отправится в Брюссель, чтобы принять участие в Совете ЕС на уровне глав МИД в рамках подготовки к саммиту "Восточного партнерства" и провести переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В повестке министерской встречи в Брюсселе говорится, что "министры иностранных дел Европейского Союза и стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина) проведут встречу в Брюсселе впервые с мая 2019 года". В частности, они обсудят подготовку к саммиту "Восточного партнерства", запланированного на декабрь 2021 года.

Ожидается, что после этого обсуждения Кулеба на полях Совета встретится с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом.

Кроме того, у Кулебы в понедельник запланирована встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи они пообщаются с прессой, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте НАТО.

В заявлении на сайте МИД Украины отмечается, что основной темой переговоров в Брюсселе станет безопасность.

"Речь пойдет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы", - отмечается в заявлении.

Также в нем говорится, что Кулеба проведет встречи с несколькими еврокомиссарами.