События

01:19 15.11.2021

Глава МИД Украины проведет встречи с министрами иностранных дел стран ЕС и генсеком НАТО

1 мин читать
Глава МИД Украины проведет встречи с министрами иностранных дел стран ЕС и генсеком НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник отправится в Брюссель, чтобы принять участие в Совете ЕС на уровне глав МИД в рамках подготовки к саммиту "Восточного партнерства" и провести переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В повестке министерской встречи в Брюсселе говорится, что "министры иностранных дел Европейского Союза и стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина) проведут встречу в Брюсселе впервые с мая 2019 года". В частности, они обсудят подготовку к саммиту "Восточного партнерства", запланированного на декабрь 2021 года.

Ожидается, что после этого обсуждения Кулеба на полях Совета встретится с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом.

Кроме того, у Кулебы в понедельник запланирована встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи они пообщаются с прессой, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте НАТО.

В заявлении на сайте МИД Украины отмечается, что основной темой переговоров в Брюсселе станет безопасность.

"Речь пойдет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы", - отмечается в заявлении.

Также в нем говорится, что Кулеба проведет встречи с несколькими еврокомиссарами.

Теги: #ес #переговоры #нато #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:29 15.11.2021
Главы МИД стран ЕС обсудят перемещение войск РФ на границе с Украиной и санкции против Беларуси

Главы МИД стран ЕС обсудят перемещение войск РФ на границе с Украиной и санкции против Беларуси

16:08 14.11.2021
Главы белорусской и европейской дипломатии обсудили по телефону миграционную ситуацию – МИД Беларуси

Главы белорусской и европейской дипломатии обсудили по телефону миграционную ситуацию – МИД Беларуси

14:51 14.11.2021
Боррель опасается гуманитарной катастрофы на границе Беларуси с ЕС

Боррель опасается гуманитарной катастрофы на границе Беларуси с ЕС

13:54 14.11.2021
Кулеба обсудил ситуацию на Донбассе с главой европейской дипломатии

Кулеба обсудил ситуацию на Донбассе с главой европейской дипломатии

06:14 14.11.2021
Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"

Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"

15:04 13.11.2021
ЕС призывает Россию отказаться от планов ликвидации "Мемориала"

ЕС призывает Россию отказаться от планов ликвидации "Мемориала"

00:35 13.11.2021
Минск готов пойти на крайние меры в случае новых санкций ЕС - МИД Беларуси

Минск готов пойти на крайние меры в случае новых санкций ЕС - МИД Беларуси

22:20 12.11.2021
Минск готов делиться с ЕС информацией о ситуации на границе - глава МИД Беларуси

Минск готов делиться с ЕС информацией о ситуации на границе - глава МИД Беларуси

21:00 12.11.2021
Беларусь вернула на родину около 2 тыс. мигрантов, заявил глава белорусского МИД

Беларусь вернула на родину около 2 тыс. мигрантов, заявил глава белорусского МИД

16:39 12.11.2021
В ЕС не видят связи между миграционным кризисом на восточных границах ЕС с Беларусью и военным присутствием РФ на украинской границе

В ЕС не видят связи между миграционным кризисом на восточных границах ЕС с Беларусью и военным присутствием РФ на украинской границе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе – Данилов

Лондон готов направить в Украину 600 своих военнослужащих для сдерживания российской агрессии - СМИ

Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью

Во время ночного обстрела Невельского пострадало 4 жилых дома, спасатели достали из под завалов двух людей

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина получила из США около 80 тонн боеприпасов

Монастырский: Введение чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью областях не исключено

"Польский" сценарий с мигрантами на украинско-белорусской границе пока маловероятен – глава СБУ

Министр обороны предупредил о криминальной ответственности за помощь в пересечении границы мигрантам из Беларуси

Министр обороны и глава ВСУ совершили рабочую поездку к восточным и южным границам Украины

Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела села Невельское

Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

Австрия с понедельника вводит локдаун для невакцинированных от COVID-19 жителей

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе – Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА