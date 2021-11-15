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00:02 15.11.2021

Украина получила из США около 80 тонн боеприпасов

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Украина получила из США около 80 тонн боеприпасов

Украина получила из Соединенных Штатов Америки около 80 тонн боеприпасов, сообщило посольство США в Киеве.

"Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн., которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - сообщило посольство в Твиттере в воскресенье.

Ранее сообщалось, на этой неделе украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком подписали в США новую Хартию о стратегическом партнерстве между странами.

Теги: #сша #военная_помощь
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